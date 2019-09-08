Варшаву призвали к диалогу с Москвой

В своем материале Гадзала отмечает, что все больше европейских стран идут на прямой контакт с Москвой, расширяя свои связи. В данном контексте он упомянул недавние встречи президента России Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном и лидером Финляндии Саули Ниинисте. Журналист приходит к выводу, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию и чаще ищут пути выхода на взаимовыгодный диалог.

В отношении Варшавы Гадзала утверждает, что власти его страны совершают стратегическую ошибку, отказываясь от любых контактов с Москвой.

"Мы забываем о том, что возможность поговорить и стремление прийти к соглашению - всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с сильными (государствами) не сулит ничего хорошего для них", - написал журналист.