13 партий смогут не собирать подписи перед выборами в Госдуму

Одним из итогов единого дня голосования, прошедшего 8 сентября, стало получение или "продление" парламентской квоты рядом политических партий. А именно 13 из них будут освобождены от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму. Об этом сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

- Общая цифра партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, остается прежней - 13, - пояснил он. - Только вместо "Партии пенсионеров России" добавилась "Гражданская платформа".

Шевченко напомнил, что "Партия пенсионеров России" по решению Верховного суда прекратила свое существование (он призвал не путать ее с "Партией пенсионеров за социальную справедливость"). Что касается "Гражданской платформы", то она в прошлом году потеряла свою парламентскую квоту, а теперь смогла вернуть.

- Они собрались и активно поучаствовали в выборах в Карачаево-Черкессии и получили 5,13%,- пояснил Шевченко.

Кроме того, под вопросом была квота у партии "Зеленые". Если бы партийцы не преодолели барьер и не получили 5% в одном из 13 регионов, где были выборы, то квоту бы они потеряли. Однако "зеленым" удалось преодолеть необходимый барьер в одном из регионов.

Всего же по итогам прошедших выборов депутатские мандаты получили 24 партии, уточнил член ЦИК.