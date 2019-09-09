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09.09.2019 14:14
Рубрика: Digital

Акимов: Задачи полной замены иностранного оборудования для 5G нет

Текст: Юлия Кривошапко
Для строительства сетей 5G будут использованы мировые решения. Планов проводить полное импортозамещение иностранного оборудования для создания инфраструктуры нет, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы бы хотели, чтобы там, где мы точно имеем компетенцию, было преимущественно, а не исключительно российское оборудование. Мы не станем жертвовать стабильностью и техническими параметрами работы сети - это будут решения мирового уровня", - сообщил Акимов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

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Вместе с тем российским производителям могут быть оказаны некоторые льготы. На первых этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты, уточнил вице-премьер.

Развитие 5G в России упирается в необходимость выделения нужных частот. Вся индустрия ориентирована на диапазон 3,4-3,8 ГГц. В России также планировалось использовать эти частоты для развертывания сотовой связи пятого поколения. Однако против передачи операторам мобильной связи этого диапазона выступил Совет безопасности. Этот диапазон занят связью военного назначения.

Операторам было предложено изучить возможность работы с разными диапазонами, в том числе с диапазоном 4,4-4,99 ГГц. Последний сейчас рассматривается в качестве приоритетного для внедрения 5G.

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