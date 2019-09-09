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9 сентября 2019 г.

Закон Алтайского края от 06 сентября 2019 года № 64-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2020 год"

Дата подписания 6 сентября 2019 г.
Опубликован 9 сентября 2019 г.

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае в целях определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2020 год в размере 8894 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко

 

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