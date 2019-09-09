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09.09.2019 14:38
Рубрика: Легковые авто

Беспилотные автомобили "Яндекса" проехали 1 млн километров

Текст: Николай Грищенко
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Разработанные компанией "Яндекс" беспилотные автомобили проехали с начала 2018 года один миллион километров. Испытательные заезды проводились по дорогам в Москве, Сколково и Иннополисе, а также в Израиле.

Как сообщает пресс-служба "Яндекса", в тестовом флоте компании находится более 50 машин, которые использовались в различное время суток и при любой погоде. Испытания беспилотных технологий признаны успешными.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive/
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"Теперь пришло время расширять флот, чтобы он мог проезжать миллион километров за неделю. Это позволит нам осваивать больше дорожных сценариев, совершенствовать текущие алгоритмы, учиться действовать в новых редких ситуациях и таким образом развивать технологию еще быстрее", - заявил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Напомним, что тестирование автомобилей без водителя на городских улицах началось в конце 2017 года в Москве. В 2018-м машины запустили в Сколково и Иннополисе.

Беспилотная машина создана на базе японской Toyota Prius. Роль "глаз" выполняют три вида сенсоров: четыре лазерных сканера, ответственных за измерение расстояния до объектов и их 3D-моделирование. Шесть камер фиксируют знаки и разметку, а шесть радаров измеряют скорость машин и пешеходов.

Визуализация всех статичных и движущихся объектов в радиусе до 300 метров выводится на большой экран посередине центральной консоли. Массовое использование беспилотных автомобилей в Москве планируют начать в 2023 году.

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