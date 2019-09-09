Беспилотные автомобили "Яндекса" проехали 1 млн километров

Разработанные компанией "Яндекс" беспилотные автомобили проехали с начала 2018 года один миллион километров. Испытательные заезды проводились по дорогам в Москве, Сколково и Иннополисе, а также в Израиле.

Как сообщает пресс-служба "Яндекса", в тестовом флоте компании находится более 50 машин, которые использовались в различное время суток и при любой погоде. Испытания беспилотных технологий признаны успешными.

"Теперь пришло время расширять флот, чтобы он мог проезжать миллион километров за неделю. Это позволит нам осваивать больше дорожных сценариев, совершенствовать текущие алгоритмы, учиться действовать в новых редких ситуациях и таким образом развивать технологию еще быстрее", - заявил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Напомним, что тестирование автомобилей без водителя на городских улицах началось в конце 2017 года в Москве. В 2018-м машины запустили в Сколково и Иннополисе.

Беспилотная машина создана на базе японской Toyota Prius. Роль "глаз" выполняют три вида сенсоров: четыре лазерных сканера, ответственных за измерение расстояния до объектов и их 3D-моделирование. Шесть камер фиксируют знаки и разметку, а шесть радаров измеряют скорость машин и пешеходов.

Визуализация всех статичных и движущихся объектов в радиусе до 300 метров выводится на большой экран посередине центральной консоли. Массовое использование беспилотных автомобилей в Москве планируют начать в 2023 году.