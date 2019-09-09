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09.09.2019 17:58
Рубрика: В мире

Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал

Текст: Олег Кирьянов

Моряки, которые оказались блокированы в результате переворота судна Golden Ray у берегов США, живы и подали сигналы спасателям. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на МИД страны и американские издания.

Как сообщается, когда через несколько часов после аварии в районе судна стали работать спасатели, пытаясь определить, какова ситуация, то они услышали ритмичные удары железным предметом по обшивке, которые кто-то делал, находясь внутри судна. Очевидно, что это был кто-то четырёх южнокорейских моряков, которые оказались блокированными внутри.

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"Не знаю, живы ли все четверо из тех, кто находится внутри, но кто-то точно посылал нам сигнал, что они живы и находятся здесь", - рассказал начальник спасательной команды Джастин Оуин. Он также пообещал, что спасатели найдут моряков. "Мы обязательно доберёмся и найдём их", - сказал Оуин.

Напомним, что в воскресенье ночью (по местному времени) в проливе Сент-Саймонс у побережья штата Джорджия, США, на траверзе Бронсуика по невыясненным пока причинам сильно накренилось и практически легло на бок судно Golden Ray водоизмещением 71 178 тонн. На судне также произошёл пожар. Goldaen Ray было под флагом Маршалловых островов, но принадлежит компании Hyundai Glovis, которая является логистическим подразделением корейского автомобилестроительного гиганта Hyundai Motor. Golday Ray является специализированным судном для перевозки большого количества автомобилей. Оно может за один раз перевезти до 7400 машин, но на момент аварии на борту было четыре тысячи автомобилей, которые должны были быть доставлены в страны Ближнего Востока с завода Hyundai в США.

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Что касается экипажа, то он состоял из 24 человек. 20 из них, включая шесть южнокорейцев. 13 филиппинцев и американского лоцмана, удалось быстро спасти. Их жизни находятся вне опасности. Однако в ловушке оказались четверо механиков-корейцев, которые были в машинном отделении. В районе аварии глубина составляет около 11 метров. С учетом солидных размеров судна (длина 200 м, ширина более 35 м), оно уже перестало погружаться и лежит с креном более 80 градусов на левый борт.

В настоящее время Береговая охрана США ведёт поисково-спасательную операцию, в радиусе пяти миль запрещено движение других судов, порт Бронсуика временно прекратил работу. Для оказания помощи и получения информации в район крушения направлена группа сотрудников из Генерального консульства Республики Корея в Атланте (США). Прибыли также представители компании Hyundai Glovis.

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