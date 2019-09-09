Британский парламент приостановит свою работу к концу дня

Работа британского парламента будет приостановлена в понедельник к концу рабочего дня. Возобновится она только 14 октября. Об этом, как передает Reuters, проинформировал журналистов представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.

По его словам, депутатам предстоит еще проголосовать по законопроекту о проведении внеочередных выборов в октябре, но независимо от результатов работа парламента будет приостановлена.

Джонсон еще в августе обратился к королеве Елизавете II за разрешением остановить работу парламента. Свое решение премьер-министр объяснил желанием представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку. Однако его критики считают, что таким образом он пытается лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без сделки. Сам Джонсон отвергает подобные утверждения.