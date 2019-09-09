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9 сентября 2019 г.

Закон Чувашской Республики от 05 сентября 2019 года № 55 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2020 год"

Дата подписания 5 сентября 2019 г.
Опубликован 9 сентября 2019 г.

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 5 сентября 2019 года

Статья 1

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год в размере 7953 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики М.Игнатьев

 

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