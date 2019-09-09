Французская газета назвала Киев российским городом

Французская газета LeFigaro сделала Киев российским городом. Ошибка была допущена в видеосюжете об обмене заключенными между Россией и Украиной. Во время трансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского, комментирующего произошедшее, в верхнем левом углу экрана (на первых секундах) появляется отметка "Киев, Россия".

Видео было опубликовано 7 сентября, однако недоразумение до сих пор не исправлено.

Напомним, в субботу Россия и Украина произвели обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. Они были доставлены одновременно спецбортами в Москву и Киев. Официально списки освобожденных россиян еще не были опубликованы, но среди них оказался журналист Кирилл Вышинский, а также бывший военный ДНР Владимир Цемах, которого украинские СМИ причисляют к свидетелям крушения лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, как проинформировали в Кремле, высоко оценили проведенный обмен, который имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

Как отметили в МИД России, "в отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".