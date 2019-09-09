Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России. Они должны заменить двигатели украинского производства, сообщает РИА Новости.

Военно-морской флот получит базовые газотурбинные двигатели, их мощность - от 8 до 25 тысяч лошадиных сил. Соответствующий заказ сделало министерство обороны РФ.

"Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386. Эти двигатели позволяют сформировать практически всю номенклатуру силовых агрегатов для кораблей ВМФ России и закрыть потребности Минобороны", - заявил заместитель генерального директора, генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

В настоящий момент ведется работа по созданию ремонтного производства морских двигателей.