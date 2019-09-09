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Рубрика: Власть

Лавров: Москва позитивно восприняла идеи о налаживании отношений с Парижем

Текст: Константин Волков
Россия поддерживает инициативы, выдвинутые французской стороной и обсужденные на встрече президентов России и Франции в Брегансоне в конце августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом 9 сентября.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Речь идет о намерении Парижа развивать отношения с Россией, о чем президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, в частности, и 27 августа на совещании с послами Франции за рубежом. В своем выступлении он говорил о конце эпохи "западной гегемонии", отмечая успешность стратегий других стран, в частности, России и Китая.

Фото: AP Photo
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"Мы рады, что по решению наших президентов работа формата "2+2" возобновляется, внимательно анализируем процессы, которые являются причиной радикальных изменений в глобальном порядке, неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объединили свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которая сложилась после окончания холодной войны", - отметил Лавров.

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Также он подчеркнул, что "нацеленность этих инициатив на то, чтобы укреплять российско-французское взаимодействие на мировой арене в контексте наших усилий по коллективному урегулированию всех современных проблем полностью отвечает позиции президента Путина и интересам Российской Федерации".

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