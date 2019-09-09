Лавров: Москва позитивно восприняла идеи о налаживании отношений с Парижем

Россия поддерживает инициативы, выдвинутые французской стороной и обсужденные на встрече президентов России и Франции в Брегансоне в конце августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом 9 сентября.

Речь идет о намерении Парижа развивать отношения с Россией, о чем президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, в частности, и 27 августа на совещании с послами Франции за рубежом. В своем выступлении он говорил о конце эпохи "западной гегемонии", отмечая успешность стратегий других стран, в частности, России и Китая.

"Мы рады, что по решению наших президентов работа формата "2+2" возобновляется, внимательно анализируем процессы, которые являются причиной радикальных изменений в глобальном порядке, неоднократно выступали за то, чтобы все ведущие страны объединили свои усилия для того, чтобы обеспечить гармоничную трансформацию мироустройства, которая сложилась после окончания холодной войны", - отметил Лавров.

Также он подчеркнул, что "нацеленность этих инициатив на то, чтобы укреплять российско-французское взаимодействие на мировой арене в контексте наших усилий по коллективному урегулированию всех современных проблем полностью отвечает позиции президента Путина и интересам Российской Федерации".