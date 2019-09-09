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09.09.2019 16:17
Рубрика: В мире

Лавров прокомментировал призыв Эспера к России быть "нормальной страной"

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что слова главы Пентагона Марка Эспера, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", значат не вести себя, как США. Об этом глава МИД заявил по итогам переговоров министров иностранных дел и глав минобороны России и Франции в формате "2+2".

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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"Господин Эспер призвал Россию вести себя как нормальная страна, если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты", - отметил Лавров. По его словам, в ином случае Россия должна была бы "действовать как США, бомбить Ирак, Ливию", что является грубейшим нарушением международного права.

Если следовать этой линии, то Москва должна выделять "миллионы на вмешательство в дела других стран", поскольку конгресс США поручил госдепартаменту тратить по 20 миллионов долларов в год на продвижение демократии в России. А также поддерживать госперевороты, как это сделали США в 2014 году, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов свергла законную власть и разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран-членов Евросоюза.

"Поэтому важно понимать, что такое нормальность в понимании наших американских коллег, в частности, господина Эспера", - подчеркнул Лавров.

В мире США Правительство МИД Россия и США
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