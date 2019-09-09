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09.09.2019 15:38
Рубрика: В мире

Лавров: РФ позитивно оценила слова Зеленского о разведении сил в Донбассе

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона позитивно оценивает слова президента Украины Владимира Зеленского, проявившего заинтересованность в разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Михаил Соколов/ТАСС Фото: Михаил Соколов/ТАСС
Фото: Михаил Соколов/ТАСС

По его словам, это в полной мере отвечает ожиданиям всех тех, кто заинтересован в выполнении минских договоренностей в полном объеме. "Мы выразили надежду, что такая позиция президента Украины будет впредь определять курс этой страны на урегулирование на Донбассе", - отметил Лавров по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции (двух их четырех стран-участниц "нормандского формата").

Фото: iStock
В Кремле оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом

Министр также выразил надежду, что проведенный 7 сентября обмен удерживаемых лиц (35 на 35) станет добрым знаком, приведет к нормализации российско-украинских отношений (параллельно с урегулированием ситуации в Донбассе). "И те агрессивные, антироссийские односторонние решения, который принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимоуважение и с целью обеспечить уважение нацменьшинств на Украине и в РФ", - отметил Лавров.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан со своей стороны выразил стремление своей страны провести в ближайшие дни в Париже встречу на высшем уровне в "нормандском формате".

Ранее лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, акцентировав безальтернативность минского "Комплекса мер", и подтвердили настрой на продолжение конструктивной работы в рамках "нормандского формата". Путин подчеркнул целесообразность тщательной подготовки повестки саммита "нормандской четверки" и проработки решений, которые могут быть одобрены по итогам, обратив внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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