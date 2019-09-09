Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах

Сенаторы тщательно проанализируют итоги Единого дня голосования и в случае необходимости внесут изменения в действующее законодательство, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Российская избирательная система, считает она, позволяет проводить выборы в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами и не нуждается в радикальных изменениях.

Говоря о процедуре сбора подписей, которая вызвала много нареканий в этом году, Валентина Матвиенко допустила, что "наверное, трудности есть". "Давайте пообсуждаем муниципальный фильтр, другие вопросы, на которые (граждане) обратили внимание в ходе Единого дня голосования", - предложила она.

Сенаторы, добавила Матвиенко, соберут информацию из регионов и проанализируют ее на предмет корректировок законодательства. "Мы пообсуждаем и, возможно, с такой инициативой выступим, если в этом будет насущная необходимость", - заявила спикер.

При этом она высказалась против полной отмены подписей и муниципального фильтра. По мнению председателя СФ, в законодательстве должны быть инструменты отсева людей с криминальным прошлым, с психическими отклонениями и тому подобных претендентов на выборные должности.