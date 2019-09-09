Mercedes-Benz показал на видео альтернативу S-Class

Немецкий автопроизводитель несколько лет назад взял курс на электрификацию модельного ряда. И начал он, что было очевидно, с кроссовера. Теперь подоспела очередь S-Class. Точнее будет сказать, что Mercedes готовится к премьере предвестника электрической альтернативы своего флагмана.

Ранее компания публиковала пару изображений, одно из которых дало представление о силуэте новинки. Её имя рассекретили в новой череде тизеров: на видео показали решётку радиатора, представленную стеклянным "щитом" с трёхлучевой звездой, порог электрокара и часть "кормы", на которой и засветилось имя - Vision EQS.

Известно, что в основе автомобиля лежит новая платформа MEA, изначально создававшаяся под электрокары. Предполагается, что в движение Mercedes- Vision EQS приводят два электромотора, мощность которых может достигать 600 л.с. Запаса хода на одной зарядке должно хватить на 500 км.

Появления серийного воплощения концепта Vision EQS стоит ждать не ранее 2021 года. Вероятно, новая модель Mercedes-Benz намерена отвоевать часть клиентов у Tesla Model S и составить конкуренцию только что дебютировавшему Porsche Taycan, который уже можно купить в России.