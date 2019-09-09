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09.09.2019 12:51
Рубрика: В мире

Мэру Рио-де-Жанейро запретили изъять книги про гомосексуалистов

Текст: Сергей Новиков

Верховный суд Бразилии признал незаконным требование мэра Рио-де-Жанейро Марсэло Кривеллы изъять с крупной книжной выставки все издания, на обложках которых изображены сцены гомосексуального содержания. Судьи расценили такой шаг градоначальника как цензуру, что, по их мнению, недопустимо.

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"Демократический режим подразумевает свободное распространение идей", - пояснил постановление суда его президент Диас Тоффоли, чьи слова приводит издание El País.

Кривелла, который также является евангельским пастором, обрушился с критикой на книжную выставку после того, как увидел сборник комиксов, на обложке которого были нарисованы двое целующихся мужчин. Известный своими консервативными взглядами мэр направил на ярмарку своих подчиненных, отдав им распоряжение проверить все книги на предмет "неподобающего содержания" и убрать таковые с полок. Это решение и признал незаконным Верховный суд.

В мире Южная Америка Бразилия
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