МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа

Решение президента США Дональда Трампа приостановить переговоры с талибами может привести к эскалации боевых действий в Афганистане, считает спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

При этом Россия, цитирует ТАСС слова дипломата, надеется на продолжение переговоров. "Несмотря на воинственный тон высказываний и той, и другой стороны, обе отмечают готовность к продолжению диалога. Поскольку эмоции сейчас крайне накалены, в какой-то период, надеемся непродолжительный, может начаться эскалация боевых действий. Но верим в то, что в конечном итоге переговорный процесс продолжится и будет завершен успешно", - отметил Кабулов.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия, США и Китай обязательно обсудят афганскую проблематику. "Мы (Россия и США - прим. "РГ") обязательно будем продолжать общаться, мы и китайские коллеги вернемся к обсуждению всех нас волнующих общих тем", - заверил Кабулов.

Днем ранее президент США отменил запланированную в Кэмп-Дэвид встречу с делегацией движения "Талибан" (запрещено в РФ) и с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Как пояснил Трамп в своем посте в Twitter, "Лидеры талибов и, отдельно от них, президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвид 8 сентября. ... Чтобы создать ложные рычаги давления, они (талибы - прим. "РГ") признались, что организовали нападение в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил переговоры. Что за людьми надо быть, чтобы убить стольких с целью укрепить свои позиции на встрече? … Но они сделали только хуже! Если они не в состоянии договориться о перемирии, то, по всей вероятности, они не смогут обсуждать и более значимое соглашение. Сколько еще десятилетий будет длиться эта война?"