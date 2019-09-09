МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа

Решение президента США Дональда Трампа приостановить переговоры с талибами может привести к эскалации боевых действий в Афганистане, считает спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
При этом Россия, цитирует ТАСС слова дипломата, надеется на продолжение переговоров. "Несмотря на воинственный тон высказываний и той, и другой стороны, обе отмечают готовность к продолжению диалога. Поскольку эмоции сейчас крайне накалены, в какой-то период, надеемся непродолжительный, может начаться эскалация боевых действий. Но верим в то, что в конечном итоге переговорный процесс продолжится и будет завершен успешно", - отметил Кабулов.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия, США и Китай обязательно обсудят афганскую проблематику. "Мы (Россия и США - прим. "РГ") обязательно будем продолжать общаться, мы и китайские коллеги вернемся к обсуждению всех нас волнующих общих тем", - заверил Кабулов.
Днем ранее президент США отменил запланированную в Кэмп-Дэвид встречу с делегацией движения "Талибан" (запрещено в РФ) и с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Как пояснил Трамп в своем посте в Twitter, "Лидеры талибов и, отдельно от них, президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвид 8 сентября. ... Чтобы создать ложные рычаги давления, они (талибы - прим. "РГ") признались, что организовали нападение в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил переговоры. Что за людьми надо быть, чтобы убить стольких с целью укрепить свои позиции на встрече? … Но они сделали только хуже! Если они не в состоянии договориться о перемирии, то, по всей вероятности, они не смогут обсуждать и более значимое соглашение. Сколько еще десятилетий будет длиться эта война?"
Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.