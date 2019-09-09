Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны. Для любителей истории в проекте представлены шифротелеграммы, отправляемые руководству страны из различных городов Западной Украины начальником главного политуправления Красной Армии Львом Мехлисом. В них сообщается о "неподдельном энтузиазме", с которым украинское население встречает советские войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии.

Как следует из документов: "Даже передовые части, идущие с боем, забрасываются цветами. Многие плачут от радости. Население приветствует наши части как освободителей от польских панов и просят не пускать немцев..."

Среди рассекреченных исторических документов следует отметить написанную 24 марта 1938 г. от руки служебную записку начальника Генштаба РККА наркому обороны СССР. Степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что начальник ГШ РККА, командарм 1-го ранга Борис Шапошников не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а пишет 31-страничную докладную самостоятельно. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

По оценке советских военных специалистов, наиболее вероятной угрозой для СССР в этот период является не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока. Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов. Для сопоставления, нарком обороны СССР Климент Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна выставить 136 дивизий и 5 тысяч самолетов.

В минобороны напоминают, что этот документ был подготовлен в непростой исторический период. В марте 1938 г., за считаные дни до его подписания, Германия присоединила к себе Австрию. Осенью того же года предположения руководства РККА о сближении Германии и Польши нашли яркое подтверждение во время "Мюнхенской драмы". Польша приняла участие в разделе Чехословакии, присоединив к себе Тешинскую область, и согласилась с территориальными претензиями Германии.

Позиция Великобритании и Франции в предвоенный период в советских военных документах описывается как колеблющаяся. Такой подход, по мнению высшего военного руководства РККА, позволял европейским странам вступить в договоренности с фашистами в случае их войны с СССР и направить против Советского Союза еще большую военную силу.

Таким образом, безусловным приоритетом советской военной политики в 1938-1939 гг. становится достижение антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе и недопущения возникновения блока агрессоров на своих границах. Вплоть до самого августа 1939 г. СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе и предлагал широкую международную коалицию для противодействия этой угрозе, а также прямую военную помощь стране, подвергшейся фашистскому вторжению.

Лишь когда трехсторонние советско-франко-британские переговоры в августе 1939 г. зашли в тупик и нежелание Англии и Франции заключать действенный договор о коллективном противодействии агрессии стало очевидным, советская сторона была вынуждена согласиться на заключение пакта о ненападении.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - отметили в военном ведомстве.