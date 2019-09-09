Новости

Памфилова: Достоверность подсчета голосов важнее явки 00:20
Политтехнолог: Выборы депутатов Мосгордумы прошли прозрачно 08.09.2019
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму 08.09.2019
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар 08.09.2019
В "Единой России" заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях 08.09.2019
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии 08.09.2019
Порье допустил завершение карьеры после поражения от Нурмагомедова 08.09.2019
В Ставрополье и Вологодской области лидируют действующие главы регионов 08.09.2019
Выборы кандидатов в Мосгордуму прошли без нарушений 08.09.2019
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге 08.09.2019
Памфилова: В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента 08.09.2019
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом 08.09.2019
Объявлены лидеры электронных выборов в Мосгордуму 08.09.2019
В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 08.09.2019
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 08.09.2019
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 08.09.2019
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 08.09.2019
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 08.09.2019
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 08.09.2019
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 08.09.2019
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 08.09.2019
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 08.09.2019
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 08.09.2019
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 08.09.2019
Выборы в Мосгордуму завершены 08.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 00:00
Рубрика: Общество

80 лет назад на пороге войны

Рассекречены документы о ситуации перед подписанием Пакта о ненападении между Германией и СССР
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открылся новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами из фондов Центрального архива военного ведомства "Хрупкий мир на пороге войны".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны. Для любителей истории в проекте представлены шифротелеграммы, отправляемые руководству страны из различных городов Западной Украины начальником главного политуправления Красной Армии Львом Мехлисом. В них сообщается о "неподдельном энтузиазме", с которым украинское население встречает советские войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Бухареста

Как следует из документов: "Даже передовые части, идущие с боем, забрасываются цветами. Многие плачут от радости. Население приветствует наши части как освободителей от польских панов и просят не пускать немцев..."

Среди рассекреченных исторических документов следует отметить написанную 24 марта 1938 г. от руки служебную записку начальника Генштаба РККА наркому обороны СССР. Степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что начальник ГШ РККА, командарм 1-го ранга Борис Шапошников не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а пишет 31-страничную докладную самостоятельно. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

По оценке советских военных специалистов, наиболее вероятной угрозой для СССР в этот период является не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока. Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов. Для сопоставления, нарком обороны СССР Климент Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна выставить 136 дивизий и 5 тысяч самолетов.

В минобороны напоминают, что этот документ был подготовлен в непростой исторический период. В марте 1938 г., за считаные дни до его подписания, Германия присоединила к себе Австрию. Осенью того же года предположения руководства РККА о сближении Германии и Польши нашли яркое подтверждение во время "Мюнхенской драмы". Польша приняла участие в разделе Чехословакии, присоединив к себе Тешинскую область, и согласилась с территориальными претензиями Германии.

Позиция Великобритании и Франции в предвоенный период в советских военных документах описывается как колеблющаяся. Такой подход, по мнению высшего военного руководства РККА, позволял европейским странам вступить в договоренности с фашистами в случае их войны с СССР и направить против Советского Союза еще большую военную силу.

Фото: Владимир Гальперин/ / РИА Новости
Минобороны рассекретило документы о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Таким образом, безусловным приоритетом советской военной политики в 1938-1939 гг. становится достижение антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе и недопущения возникновения блока агрессоров на своих границах. Вплоть до самого августа 1939 г. СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе и предлагал широкую международную коалицию для противодействия этой угрозе, а также прямую военную помощь стране, подвергшейся фашистскому вторжению.

Лишь когда трехсторонние советско-франко-британские переговоры в августе 1939 г. зашли в тупик и нежелание Англии и Франции заключать действенный договор о коллективном противодействии агрессии стало очевидным, советская сторона была вынуждена согласиться на заключение пакта о ненападении.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - отметили в военном ведомстве.

Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России закрылись избирательные участки
На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом