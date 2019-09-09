Новости

На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии 14:13
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения 14:11
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи 14:09
В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии 14:08
Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском 14:07
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана 14:05
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google 14:02
Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами 13:57
Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа 13:48
В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов 13:48
Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения 13:48
Гахария назначен премьер-министром Грузии 13:43
В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы 13:39
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности 13:33
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре 13:24
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 13:23
На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии 13:13
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево 13:06
Глубоко под Европой нашли затерянный континент 13:06
Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы 13:06
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака 13:05
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа 13:04
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку 13:04
В Ингушетии подвели предварительные итоги выборов 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 14:02
Рубрика: Власть

Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google

Текст: Кира Латухина

В Кремле надеются на непредвзятость расследования думской комиссии по вопросу возможного вмешательства Google и Facebook в выборы.

"Оставим это на усмотрение комиссии, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса со всеми нюансами и аспектами".

Фото: iStock
Роскомнадзор нашел политрекламу в Facebook и Google в "день тишины"

"Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны и важны", - продолжил представитель Кремля и предложил дождаться выводов комиссии.

Напомним, что замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что материалы на страницах Google и Facebook можно считать вмешательством во внутренние дела России, а Роскомнадзор нашел там политическую рекламу в день выборов. Глава комиссии ГД Василий Пискарев сообщил, что данные о вмешательстве в выборы со стороны этих компаний будут внимательно изучены.

В Facebook заявили об ответственности рекламодателей за соблюдение избирательного законодательства, а в Google сказали, что поддерживают ответственную политическую рекламу, которая должна соответствовать нормам местного законодательства, включая "день тишины".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Facebook
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам