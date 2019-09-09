Пилоты British Airways начали двухдневную забастовку

British Airways отменила свыше полутора тысячи рейсов из-за самой масштабной в истории авиакомпании забастовки. Как пишет газета The Telegraph, 9 и 10 сентября на работу не выйдут почти 280 тысяч человек.

Еще в августе пилоты потребовали поднять им зарплату. Но не получили внятного ответа от работодателя. В British Airways уже посчитали предварительный ущерб - 80 миллионов фунтов стерлингов. Перевозчик извинился перед пассажирами за доставленные неудобства.

"Если ваш рейс отменен, пожалуйста, не приезжайте в аэропорт", - говорится в сообщении BA.