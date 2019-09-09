Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском

Заинтересованность в налаживании цивилизационного диалога с Минском высказал избранный 12 июля новый президент Литвы Гитанакс Науседа, подчеркнув, что при всех имеющихся разногласиях он послужит интересам обеих стран.

Нельзя, по его мнению, которое приводит ТАСС, "не учитывать расхождения во мнениях по строящейся в Островце атомной электростанции и по другим вопросам, но необходимо завязать нормальные контакты", - полагает литовский руководитель.

Эксперты уже обратили внимание на тот факт, что это уже не первое заявление нового литовского президента о необходимости наводить мосты с Беларусью. Еще в начале лета он называл РБ "очень важным соседом и партнером".

По словам Науседы, игнорировать соседнюю страну неразумно. "Ненормально жить, отгородившись окопами, и не замечать, что рядом существует сосед". Отношения с Минском, сложившиеся при прежнем руководстве Вильнюса, он охарактеризовал как замороженные. "Не знаю, будет ли для нас полезно, если такое положение продлится", - высказал сомнение президент.

Он призвал отказаться от двойных подходов, которые практикуются в экономике с одной стороны, и в политике - с другой. "У нас с Беларусью экономические, логистические связи, немалые литовские инвестиции в Беларуси, но когда речь заходит о политическом диалоге, тогда все начинают переглядываться и стараются побыстрее отвернуться в сторону", - отметил Науседа.

Президент изложил аккуратное предположение, что надо начинать с малого. "Начнем осторожно, понемногу", - сказал он, добавив, что многое также зависит от желания Беларуси сотрудничать.