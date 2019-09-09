Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму таджикистанскому коллеге по случаю национального праздника - Дня независимости.

Глава государства высоко оценил продвижение Таджикистана по пути экономического и социального развития и его важную роль в региональных и международных делах.

Путин отметил высокий уровень двусторонних отношений, содержательный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество и хорошую отдачу от координации усилий в рамках международных организаций.

Российский лидер уверен в укреплении союзничества и стратегического партнерства.