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09.09.2019 10:39
Рубрика: Власть

Путин пожелал успеха участникам юношеских Игр боевых искусств

Текст: Кира Латухина

Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям XII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Его текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо

Игры призваны приобщить молодежь к занятиям физкультурой, к ценностям здорового и активного образа жизни, отметил Владимир Путин. И с каждым годом единомышленников становится все больше.

"Для юных талантов участие в Играх - это отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, получить полезный соревновательный опыт, - отметил президент. - И конечно, присоединиться к многочисленному, сплоченному сообществу поклонников боевых искусств в нашей стране".

Путин не сомневается, что форум пройдет на высоком организационном уровне. Глава государства пожелал участникам успешных выступлений.

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