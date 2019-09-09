Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

Церемония открытия памятника Народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу, скончавшемуся 9 марта в возрасте 96 лет, состоялась в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы.

"Мы открываем памятник человеку, который всю свою жизнь в буквальном смысле посвятил и отдал Театру им. Вахтангова. Он фронтовик, он аксакал, он до последних дней играл на сцене", - сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Добавляя, что это и было единственным желанием артиста - выходить на сцену. "Это было самое главное в его жизни", - передает слова Крока ТАСС.

На церемонии открытия присутствовали вдова артиста Елена Этуш, артисты театра, друзья актера.

Уточнено, что идея оформления памятника принадлежит театральному дизайнеру Максиму Обрезкову, архитектор - Елена Копелиович, профиль актера на памятнике - работы художника Сергея Загаровского.

По словам вдовы, памятник Владимиру Абрамовичу был установлен на кладбище еще некоторое время назад, но окончательное оформление завершилось только сейчас.

При этом в театре подчеркнули, что при его создании были учены все пожелания Этуша, сделанные им при жизни.

Владимир Этуш родился в 1922 году. После войны, в 1945-м, окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова. Сниматься начал в пятидесятые.