Новость о вспышке пневмонии в московской больнице оказалась ложной

Прошедшая ранее информация в СМИ о вспышке пневмонии среди новорожденных в Родильном доме №4 не подтвердилась. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Москве.

В начале сентября прошла информация о вспышке опасного заболевания в одном из столичных роддомов. По данным Роспотребнадзора, оперативно было проведено расследование, и ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было.

- По результатам эпидемиологического расследования выявлено, что у девочки при рождении установлен диагноз: врожденная пневмония, а у мамы весь период беременности он протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований, - сообщает портал Роспотребнадзора по Москве. По итогам лабораторно-инструментальных исследований с отбором проб, а также обследования персонала инфекция в медучреждении не выявлена. А санитарно-эпидемиологическая ситуация в родильном доме остается спокойной.