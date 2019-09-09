Под Липецком многодетная семья лишилась жилья

Верховный суд РФ поставил точку в многолетней тяжбе двух соседей в Липецкой области. Залезшая на чужой участок на 37 сантиметров постройка признана незаконной, многодетная семья лишилась единственного жилья.

Свой 200-метровый коттедж Сергей Сердобинцев возводил пять лет. Когда выяснилось, что угол постройки влез на соседний участок, Сергей не придал этому значения. А сосед придал и потребовал выкупить занятую территорию за 100 тысяч рублей. Сердобинцев отказался, по-хорошему договориться не удалось, началась тяжба. В ходе разбирательства выяснилось, что хозяин коттеджа нарушил и другие нормы - например, не отступил от края участка положенных трех метров.

- И районный, и областной суд признали постройку незаконной. Превышена ее площадь, нарушена схема земельного участка, - рассказала ОТР пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

В итоге коттедж признали самостроем и постановили снести. Теперь несговорчивый Сергей ждет приставов с тяжелой техникой.