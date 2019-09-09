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09.09.2019 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбившего на Ярославке комплекс фотовидеофиксации водителя накажут

Текст: Ирина Рыбникова

Штраф или до полугода исправительных работ ожидают водителя, сбившего передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на Ярославском шоссе.

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с самосвалом

Сбитый комплекс принадлежит правительству Московской области. Как сообщает региональный Минтранс, страховая компания готовит иск в суд о проведении расследования и возбуждении дела против водителя, совершившего наезд на камеру и скрывшегося с места происшествия.

Если умышленная вина будет доказана, помимо исправительных работ или штрафа, он также возместит страховой компании все затраты, понесенные во время ремонта видеокомплекса.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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