Сбившего на Ярославке комплекс фотовидеофиксации водителя накажут

Штраф или до полугода исправительных работ ожидают водителя, сбившего передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на Ярославском шоссе.

Сбитый комплекс принадлежит правительству Московской области. Как сообщает региональный Минтранс, страховая компания готовит иск в суд о проведении расследования и возбуждении дела против водителя, совершившего наезд на камеру и скрывшегося с места происшествия.

Если умышленная вина будет доказана, помимо исправительных работ или штрафа, он также возместит страховой компании все затраты, понесенные во время ремонта видеокомплекса.