Светильники ручной работы украсят Москву

Новости

На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
Сбившего на Ярославке комплекс фотовидеофиксации водителя накажут 14:18
Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии 14:13
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения 14:11
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи 14:09
В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии 14:08
Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском 14:07
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана 14:05
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google 14:02
Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами 13:57
Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа 13:48
В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов 13:48
Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения 13:48
Гахария назначен премьер-министром Грузии 13:43
В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы 13:39
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности 13:33
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре 13:24
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 13:23
На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии 13:13
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево 13:06
Глубоко под Европой нашли затерянный континент 13:06
Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы 13:06
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака 13:05
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа 13:04
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 12:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Светильники ручной работы украсят Москву

Текст: Ирина Огилько

В районе Чистых прудов в Москве начали устанавливать светильники ручной работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Как рассказали "РГ" в департаменте, первые необычные фонари поставили на улице Чаплыгина, где стоит знаменитый театр "Табакерка". Для создания фонарей была использована осветительная система Люцерна, или светильники на литой круглой чугунной опоре. Аналогичные светильники и сейчас можно встретить в Лигове - историческом районе Санкт-Петербурга, а раньше они стояли почти повсеместно, в том числе были и в древней столице (некоторые из них сейчас являются экспонатами музея "Огни Москвы").

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Какие выставки можно посетить в Москве бесплатно

Высота фонарей около пяти метров, при этом они хорошо освещают не только тротуар, но и улицу, соответствуя всем нормативам по освещению общественных пространств. Отличает фонари и утонченная ручная работа в украшении опор - канавки, узоры, листочки. В светильниках использованы светодиодные элементы, поэтому квартал будет освещен теплым белым светом. Выполнены они без стеклянных деталей, им не страшны снег и дождь, их легко обслуживать.

Кроме улицы Чаплыгина украсят такие фонари улицу Жуковского, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки, а также переулок Огородная Слобода. Всего в этом районе появится 180 таких фонарей. Отметим, что на двух улицах фонари хоть и будут историческими, но несколько изменятся визуально. Так, в Малом Харитоньевском переулке, где расположен Дворец бракосочетания №1, и на улице Макаренко дизайн светильников будет более привычным для современных москвичей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам