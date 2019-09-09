Светильники ручной работы украсят Москву

В районе Чистых прудов в Москве начали устанавливать светильники ручной работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Как рассказали "РГ" в департаменте, первые необычные фонари поставили на улице Чаплыгина, где стоит знаменитый театр "Табакерка". Для создания фонарей была использована осветительная система Люцерна, или светильники на литой круглой чугунной опоре. Аналогичные светильники и сейчас можно встретить в Лигове - историческом районе Санкт-Петербурга, а раньше они стояли почти повсеместно, в том числе были и в древней столице (некоторые из них сейчас являются экспонатами музея "Огни Москвы").

Высота фонарей около пяти метров, при этом они хорошо освещают не только тротуар, но и улицу, соответствуя всем нормативам по освещению общественных пространств. Отличает фонари и утонченная ручная работа в украшении опор - канавки, узоры, листочки. В светильниках использованы светодиодные элементы, поэтому квартал будет освещен теплым белым светом. Выполнены они без стеклянных деталей, им не страшны снег и дождь, их легко обслуживать.

Кроме улицы Чаплыгина украсят такие фонари улицу Жуковского, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки, а также переулок Огородная Слобода. Всего в этом районе появится 180 таких фонарей. Отметим, что на двух улицах фонари хоть и будут историческими, но несколько изменятся визуально. Так, в Малом Харитоньевском переулке, где расположен Дворец бракосочетания №1, и на улице Макаренко дизайн светильников будет более привычным для современных москвичей.