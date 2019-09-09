В Липецкой области врио губернатора Игорь Артамонов победил на выборах

В Липецкой области обработаны 100% протоколов голосования. На выборах главы региона побеждает временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Артамонов, выдвинутый от "Единой России".

Он набрал 67,29% голосов, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на областной избирком. Далее идут Сергей Токарев (КПРФ) - 20,03%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия") - 4,6%, Андрей Плотников ("Коммунисты России") - 3,19%, Андрей Григорьев ("Патриоты России") - 2,88%.

Отмечается, что явка избирателей в Единый день голосования составила 46%.

Игорь Артамонов был назначен врио главы Липецкой области в октябре 2018 года после ухода по собственному желанию Олега Королева.