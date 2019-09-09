На Камчатке мать заподозрили в убийстве двух детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

По предварительным данным, сегодня утром 27-летняя женщина утопила полуторамесячного малыша и двухлетнего ребенка в бухте Крашенникова в городе Вилючинске.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В свою очередь, прокуратура Камчатки проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности и социальной защиты.