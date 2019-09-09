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09.09.2019 11:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР

Текст: Дина Непомнящая
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов озвучил предварительные итоги выборов, прошедших в регионе в единый день голосования. Согласно подсчетам, победу в них одержала партия ЛДПР, сообщается на сайте крайизбиркома.

Кандидат от этой политической партии Иван Пиляев прошел в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, набрав 39,13 процента голосов избирателей.

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По единому избирательному округу ЛДПР набрала 56,12 процента голосов, КПРФ - 17,24 процента, "Единая Россия" - 12,51 процента.

По итогам выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 22 мандата заместили представители ЛДПР, один - кандидат от КПРФ и еще один - самовыдвиженец. В Хабаровской городской Думе седьмого созыва 34 кресла заняли представители ЛДПР, еще одно - кандидат от партии "Справедливая Россия".

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Кроме того, жители Комсомольска-на-Амуре избирали нового мэра города. Больше половины из них поддержали кандидатуру Александра Жорника, выдвинутого партией ЛДПР.

Геннадий Накушнов отметил, что жалоб и заявлений на нарушения хода голосования не было, а значит выборы можно считать состоявшимися. Официальный протокол о результатах выборов будет подписан 11 сентября.

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