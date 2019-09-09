На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР

Кандидат от этой политической партии Иван Пиляев прошел в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, набрав 39,13 процента голосов избирателей.

По единому избирательному округу ЛДПР набрала 56,12 процента голосов, КПРФ - 17,24 процента, "Единая Россия" - 12,51 процента.

По итогам выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 22 мандата заместили представители ЛДПР, один - кандидат от КПРФ и еще один - самовыдвиженец. В Хабаровской городской Думе седьмого созыва 34 кресла заняли представители ЛДПР, еще одно - кандидат от партии "Справедливая Россия".

Кроме того, жители Комсомольска-на-Амуре избирали нового мэра города. Больше половины из них поддержали кандидатуру Александра Жорника, выдвинутого партией ЛДПР.

Геннадий Накушнов отметил, что жалоб и заявлений на нарушения хода голосования не было, а значит выборы можно считать состоявшимися. Официальный протокол о результатах выборов будет подписан 11 сентября.