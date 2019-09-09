Врио главы Анадыря лидирует на выборах

Согласно последним данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Чукотского автономного округа, на выборах мэра Анадыря лидирует исполняющий обязанности главы города Леонид Николаев.

Выдвинутый на выборы от партии "Единая Россия" Николаев набрал, по предварительным подсчетам, 49,21 процента голосов. Его поддержали 1430 человек.

Отрыв от других кандидатов оказался значительным. На втором месте Владимир Гальцов (КПРФ, 26,6 процента голосов). За ним следуют самовыдвиженцы - Руслан Леонов (8,47 процента), Евгений Доржитаров (5,37 процента) и Андрей Кульговец (3,65 процента).

Справка "РГ"



Леонид Николаев назначен временно исполняющего обязанности главы городского округа Анадырь 25 апреля текущего года. Совет депутатов, рассмотрев кандидатуру, одобрил ее единогласно. До этого Николаев занимал пост первого заместителя губернатора ЧАО.