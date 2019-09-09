Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае

В некоторых муниципалитетах Пермского края вчера прошли выборы депутатов в городские думы и земские собрания. Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.

По информации избирательной комиссии Пермского края, актер сериала был избран депутатом Осинской городской думы.

Напомним, Армен Бежанян на сегодняшний день проживает в городе Оса Пермского края и работает директором местного лесозаготовительного предприятия.

По информации избирательной комиссии, Армен Бежанян выдвинут от партии "Единая Россия". В 2013 и 2016 году он уже выдвигался в депутаты от Осинского района, но не набрал нужного количества голосов.