В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов

В Пермском крае завершились выборы депутатов местных дум и земских собраний муниципалитетов. По информации ТАСС, явка на них составила около 28,59 процента.

Как пояснили "РГ" в Избирательной комиссии Пермского края, всего в муниципалитетах края было распределено 340 мандатов. Из них 250 достались кандидатам от "Единой России", 19 - от КПРФ, 10 - от ЛДПР, 13 - от "Справедливой России", а еще 48 мандатов - кандидатам-самовыдвиженцам.

В голосовании приняли участие порядка 150 тысяч жителей Пермского края, обладающих избирательным правом. Выборы прошли в 21 территории края, где проживают в общей сложности более 500 тысяч человек. При этом избиратели 17 муниципалитетов выбирали новые созывы земских собраний и городских дум. В Губахинском и Соликамском городским округах прошли дополнительные выборы депутатов городских дум, а в Большесосновском районе - выборы советов депутатов трех поселений.

На "горячую линию" Общественной платы Прикамья в день голосования поступило 18 звонков. В основном избиратели интересовались, где расположен ближайший к ним участок голосования.