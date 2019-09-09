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09.09.2019 13:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов

Текст: Алексей Трапезников

В Пермском крае завершились выборы депутатов местных дум и земских собраний муниципалитетов. По информации ТАСС, явка на них составила около 28,59 процента.

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Как пояснили "РГ" в Избирательной комиссии Пермского края, всего в муниципалитетах края было распределено 340 мандатов. Из них 250 достались кандидатам от "Единой России", 19 - от КПРФ, 10 - от ЛДПР, 13 - от "Справедливой России", а еще 48 мандатов - кандидатам-самовыдвиженцам.

В голосовании приняли участие порядка 150 тысяч жителей Пермского края, обладающих избирательным правом. Выборы прошли в 21 территории края, где проживают в общей сложности более 500 тысяч человек. При этом избиратели 17 муниципалитетов выбирали новые созывы земских собраний и городских дум. В Губахинском и Соликамском городским округах прошли дополнительные выборы депутатов городских дум, а в Большесосновском районе - выборы советов депутатов трех поселений.

На "горячую линию" Общественной платы Прикамья в день голосования поступило 18 звонков. В основном избиратели интересовались, где расположен ближайший к ним участок голосования.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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