В Удмуртии семья пенсионеров задохнулась в бане

В Алнашском районе Удмуртии пара пенсионеров задохнулась в бане. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

В минувшие выходные 85-летний мужчина и его 82-летняя супруга затопили баню, но забыли открыть заслонку печи - в бане скопился угарный газ. Из-за отравления оба пенсионера скончались.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашиваются соседи и родственники погибших, выясняются все обстоятельства трагедии. По факту гибели проводится доследственная проверка.