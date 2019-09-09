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09.09.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии семья пенсионеров задохнулась в бане

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Алнашском районе Удмуртии пара пенсионеров задохнулась в бане. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

В Татарстане два подростка погибли в бане

В минувшие выходные 85-летний мужчина и его 82-летняя супруга затопили баню, но забыли открыть заслонку печи - в бане скопился угарный газ. Из-за отравления оба пенсионера скончались.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашиваются соседи и родственники погибших, выясняются все обстоятельства трагедии. По факту гибели проводится доследственная проверка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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