Представитель "ЕР" Олег Хорохордин победил на выборах главы Алтая

На Алтае кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин вырвался в лидеры на местных выборах. Напомним, в минувшее воскресенье жители региона выбирали губернатора.

В итоге после обработки всех протоколов Хорохордин получил 58,82 процента голосов. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные избиркома. Больше всего голосов временно исполняющий обязанности главы региона получил в Турочакском и Чойском районах.

Основным конкурентом Хорохордина был кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин. У него по итогам голосования всего 31,64 процента. Дмитрий Софронов от ЛДПР - на третьем месте (6,54 процента).

Прежний губернатор Алтая Александр Бердников досрочно прекратил полномочия в марте этого года.