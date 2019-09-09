Ростовчанина привлекли к ответственности за дебош в Новосибирске

Жителя Ростова-на-Дону привлекли к административной ответственности за дебош, который он устроил в новосибирском аэропорту Толмачево. Помимо этого, как рассказали в пресс-службе УМВД на транспорте по СФО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти.

Мужчина вел себя неадекватно, оскорблял работников аэровокзала и авиакомпаний, провоцировал их на конфликт. Сотрудники линейного отдела по аэропорту Толмачево попытались вразумить его, а после безуспешных попыток успокоить гражданина провели в дежурную часть для составления протокола.

Однако и там ростовчанин молчать не стал: в присутствии посторонних он толкал людей в форме и оскорбил одного из них, используя ненормативную лексику. Кроме того, он всячески пытался покинуть помещение до того, как на его имя был выписан административный протокол за мелкое хулиганство. Суд города Оби признал его виновным в правонарушении и назначил штраф.

Сейчас Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК проводит процессуальную проверку, результатом которой может стать уголовное дело в отношении ростовского хулигана. А это уже грозит ему исправительными работами на срок до одного года.