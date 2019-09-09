В Туве археологи из Института истории материальной культуры РАН нашли необычный предмет, поразительно напоминающий современный iPhone. Артефакт, возрастом 2100 лет, представляет собой большую пряжку для ремня из полудрагоценного камня с инкрустированными украшениями из бирюзы, сердолика и перламутра.

Как сообщает издание The Siberian Times, находка была обнаружена в 2016 году в некрополе Ала-Тей в Саянском море, но обнародовать данные решили только сейчас. Черная пряжка размером 18 на 9 сантиметров находилась в женском захоронении. Археологи в шутку прозвали женщину эпохи сюнну Наташей, а ее аксессуар назвали "айфон".

Пояс женщины также украшен китайскими монетами учжу, которые помогли ученым датировать его. Они полагают, что захоронение состоялось не менее чем 2137 лет тому назад, потому что именно тогда такие монеты были впервые отчеканены.

Кроме того, археологами ранее были раскопаны два частично мумифицированных захоронения женщин. Одна из них, называемая "спящая красавица", была одета в шелк для загробной жизни. Второй видима была ткачиха или служанка, так как в ее могильнике найдено деревянное веретено, упакованное в сумку для шитья.