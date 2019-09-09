Транснефть - Западная Сибирь выполнила программу развития школьного образования в регионах присутствия объемом 164 млн рублей

АО "Транснефть - Западная Сибирь" полностью выполнило мероприятия по ремонту и оборудованию школьных классов точных наук в регионах своего присутствия, направив на эти цели за 2017-2019 годы 164 млн рублей.

Работы велись в рамках трехлетней Корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть". С 2017 по 2019 годы предприятие профинансировало модернизацию учебных помещений 24 образовательных учреждений в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Цель программы - повышение уровня качества школьного образования по предметам технического и естественнонаучного цикла, расширение возможностей учеников по набору базовых знаний для поступления в высшие учебные заведения страны.

Выполнение корпоративной благотворительной программы АО "Транснефть - Западная Сибирь" проходило в три этапа. Самым масштабным по охвату образовательных учреждений стал третий этап - 2019 год. За это время было отремонтировано и оснащено современным лабораторным, демонстрационным и мультимедийным оборудованием порядка 70 учебных "Транснефть - классов" в сельских школах.

Была проведена масштабная работа по выявлению потребностей школ в ремонтных работах и модернизации материально-технической базы классов. Выполнен ремонт систем водоснабжения, отопления, электричества, заменено напольное, настенное, потолочное покрытия, оконные и дверные блоки, установлено светодиодное освещение. Во всех школах, охваченных корпоративной программой, было закуплено современное многофункциональное мультимедийное оборудование (доски, проекторы), лабораторно-демонстрационное оборудование, цифровые лаборатории по физике и химии. Приобретена новая учебная мебель, специализированные столы для проведения опытов и вытяжные шкафы для классов химии.

Высокую оценку проведенным работам уже дали педагоги школ, представители районных администраций и областных правительств. Они отметили, что благодаря новому оборудованию учебный процесс перейдет на более качественный уровень.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"