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09.09.2019 15:38
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь выполнила программу развития школьного образования в регионах присутствия объемом 164 млн рублей

АО "Транснефть - Западная Сибирь" полностью выполнило мероприятия по ремонту и оборудованию школьных классов точных наук в регионах своего присутствия, направив на эти цели за 2017-2019 годы 164 млн рублей.
Фото: ПАО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: ПАО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: ПАО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы велись в рамках трехлетней Корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть". С 2017 по 2019 годы предприятие профинансировало модернизацию учебных помещений 24 образовательных учреждений в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Цель программы - повышение уровня качества школьного образования по предметам технического и естественнонаучного цикла, расширение возможностей учеников по набору базовых знаний для поступления в высшие учебные заведения страны.

Выполнение корпоративной благотворительной программы АО "Транснефть - Западная Сибирь" проходило в три этапа. Самым масштабным по охвату образовательных учреждений стал третий этап - 2019 год. За это время было отремонтировано и оснащено современным лабораторным, демонстрационным и мультимедийным оборудованием порядка 70 учебных "Транснефть - классов" в сельских школах.

Была проведена масштабная работа по выявлению потребностей школ в ремонтных работах и модернизации материально-технической базы классов. Выполнен ремонт систем водоснабжения, отопления, электричества, заменено напольное, настенное, потолочное покрытия, оконные и дверные блоки, установлено светодиодное освещение. Во всех школах, охваченных корпоративной программой, было закуплено современное многофункциональное мультимедийное оборудование (доски, проекторы), лабораторно-демонстрационное оборудование, цифровые лаборатории по физике и химии. Приобретена новая учебная мебель, специализированные столы для проведения опытов и вытяжные шкафы для классов химии.

Высокую оценку проведенным работам уже дали педагоги школ, представители районных администраций и областных правительств. Они отметили, что благодаря новому оборудованию учебный процесс перейдет на более качественный уровень.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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