В Томске придумали микропылесос для очистки воздуха

Томские ученые совместно с коллегами из Китая и Израиля разработали фотонный микропылесос, втягивающий наночастицы из окружающего пространства.

Сегодня ученые в разных странах ищут способы управления наночастицами, однако пока эффективных устройств создано не было.

- Мы предлагаем новую концепцию для манипулирования частицами, их улавливания - это фотонный микропылесос, - рассказал профессор отделения электронной инженерии ТПУ Олег Минин.

Микропылесос представляет собой микрочастицу из диэлектрика. В ней имеется сквозное отверстие наноразмера. Когда она попадает под действие специального излучения, например, лазера, возникает оптическое давление, за счет чего которого внутрь отверстия притягиваются наночастицы.

- Данная концепция может быть реализована в работе так называемых лабораторий на чипе, используемых при проведении медико-биологических исследований, - сообщает пресс-служба ТПУ.

В перспективе микропылесос можно будет использовать для очищения воздуха и создания особо чистых помещений.