Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения

Правоохранители Чеченской Республики знали о готовящихся преступлениях со стороны ликвидированного этим утром бандита. Об этом в "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

Напомним, инцидент произошел в 8.30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился 18-летний житель Надтеречного района Чечни.

- Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман Азиев получил ранения, от которых скончался, - заявили в ГУ МВД по Чеченской Республики.

В свою очередь, источник "РГ" заявил, что убитый готовил в регионе противоправные действия, и о его намерениях силовики знали. Вооруженное столкновение произошло в результате отработки оперативной информации. Следствие продолжается.