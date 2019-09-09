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09.09.2019 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Правоохранители Чеченской Республики знали о готовящихся преступлениях со стороны ликвидированного этим утром бандита. Об этом в "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

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Напомним, инцидент произошел в 8.30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился 18-летний житель Надтеречного района Чечни.

- Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман Азиев получил ранения, от которых скончался, - заявили в ГУ МВД по Чеченской Республики.

В свою очередь, источник "РГ" заявил, что убитый готовил в регионе противоправные действия, и о его намерениях силовики знали. Вооруженное столкновение произошло в результате отработки оперативной информации. Следствие продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный
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