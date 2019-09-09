Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов по итогам обработки 97,13 процента протоколов получает 64,57 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.

Всего из подсчитанных бюллетеней в пользу Александра Беглова подано 715608 бланков. На втором месте Надежда Тихонова, она, по предварительным данным, набирает 16,84 процента голосов.

Третье место у Михаила Амосова. Его результат на данный момент - 15,93 процента голосов.

Напомним, в Единый день голосования Петербург выбирал высшее должностное лицо и депутатов в 110 городских муниципалитетов. Голосование велось на 1944 избирательных участках в черте города, также были открыты участки в городах и крупнейших дачных товариществах Ленинградской и Псковской областей.

Горизбирком Петербурга не зафиксировал на выборах серьезных нарушений.