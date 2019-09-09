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09.09.2019 20:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В составе сборной России на матч с Казахстаном три замены

Текст: Илья Зубко (Калининград)
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил стартовый состав команды на отборочный матч Евро-2020 против Казахстана. Игра пройдет на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 по московскому времени.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По сравнению с матчем против Шотландии, который россияне провели в минувшую пятницу в Глазго и выиграли со счетом 2:1, в составе есть несколько изменений. Обращает на себя внимание и смена игровой схемы сборной. С первых минут игру начнет четверо защитников, тогда как в Шотландии их было пятеро. Это логично, ведь на Казахстан напрашивалась более атакующая расстановка - соперник явно будет играть максимально закрыто, в надежде не пропустить.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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В запасе остался защитник Федор Кудряшов. Место левого игрока обороны доверено Юрию Жиркову. Над ним на фланге расположится Денис Черышев, который в Глазго не играл. Алексей Ионов ожидаемо остался в запасе - Станислав Черчесов еще накануне сказал, что полузащитника беспокоит икроножная мышца. Его место на правом фланге займет Антон Миранчук. Ну а в центре поля Романа Зобнина заменил Ильзат Ахметов. Таким образом, Черчесов сделал три замены. Ну а полностью состав сборной России выглядит так:

Вратарь: Маринато Гилерме;

Защитники: Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков;

Полузащитники: Антон Миранчук, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Денис Черышев;

Нападающий: Артем Дзюба (К).

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