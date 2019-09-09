Глава Крыма назвал символ неразрывной связи полуострова с Россией

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отмечаемый 9 сентября День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, символом неразрывной связи истории Крыма и России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Эта памятная дата была установлена в нашей республике в 1996 году по инициативе депутатов Верховного Совета Крыма, представлявших Русскую общину. Этот день символизирует неразрывную связь истории Крыма и России, напоминает нам о подвигах предков, - отметил он.

По словам Аксенова, легендарная оборона Севастополя навсегда вписана в летопись боевой славы России.

- Имена адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, генералов Степана Хрулева и Эдуарда Тотлебена, матросов Петра Кошки и Игнатия Шевченко, сестры милосердия Даши Севастопольской стали символами мужества, героизма и беззаветной любви к Отечеству. Очень важно воспитывать подрастающее поколение на этих примерах, - подчеркнул глава республики.

Он напомнил, что в позже названной "нулевой мировой" Крымской войне Россия противостояла коалиции европейских государств и Турции. По сути, это была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют "сдерживанием России". Идейной основой войны стала русофобия, к пропаганде которой приложили усилия ведущие европейские СМИ того времени.

- По словам русского поэта и дипломата Федора Тютчева, России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное признание, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Это требование коллективный Запад из века в век предъявляет России - и всегда с одинаково плачевным для себя итогом, - признал Аксенов.

По мнению главы республики, эта памятная дата должна занять свое место в общероссийском календаре.

- Мы хорошо помним слова Александра Сергеевича Пушкина: "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие, - заключил он.