Новости

Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья 11:08
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" 11:06
Российский вездеход "Шаман" отправился покорять ОАЭ 11:05
МГУ занял первое место в рейтинге российских университетов 10:55
На Южном Урале подвели предварительные итоги выборов губернатора 10:50
Марка Захарова выписывают из больницы 10:47
Российский легкий самолет Сигма-4 получил электродвигатель от СЭГЗ 10:47
Французская газета назвала Киев российским городом 10:42
На Дону подвели итоги выборов Единого дня голосования 10:40
Путин пожелал успеха участникам юношеских Игр боевых искусств 10:39
"Оно 2" стало лидером российского проката 10:38
Глава Крыма назвал символ неразрывной связи полуострова с Россией 10:32
В Волгограде подсчитали результаты выборов в облдуму 10:30
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов 10:28
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:20
Исследование: В каких регионах России лучшая ситуация на рынке труда 10:17
Производство внедорожников Chevrolet Niva возобновлено 10:05
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Granta даже в выходные 10:00
У берегов Приморья приступили к испытаниям "Смерча" 09:47
Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией 09:45
Турчак заявил, что "Единая Россия" жахнула всех на выборах 09:40
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается в Беларуси 09:40
Собянин: Надеюсь, новая разноплановая Мосгордума будет на пользу москвичам 09:38
В Зауралье подвели предварительные итоги голосования по выборам губернатора 09:35
Land Rover Defender стал жертвой шпионажа 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 10:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма назвал символ неразрывной связи полуострова с Россией

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отмечаемый 9 сентября День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, символом неразрывной связи истории Крыма и России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму

- Эта памятная дата была установлена в нашей республике в 1996 году по инициативе депутатов Верховного Совета Крыма, представлявших Русскую общину. Этот день символизирует неразрывную связь истории Крыма и России, напоминает нам о подвигах предков, - отметил он.

По словам Аксенова, легендарная оборона Севастополя навсегда вписана в летопись боевой славы России.

- Имена адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, генералов Степана Хрулева и Эдуарда Тотлебена, матросов Петра Кошки и Игнатия Шевченко, сестры милосердия Даши Севастопольской стали символами мужества, героизма и беззаветной любви к Отечеству. Очень важно воспитывать подрастающее поколение на этих примерах, - подчеркнул глава республики.

Он напомнил, что в позже названной "нулевой мировой" Крымской войне Россия противостояла коалиции европейских государств и Турции. По сути, это была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют "сдерживанием России". Идейной основой войны стала русофобия, к пропаганде которой приложили усилия ведущие европейские СМИ того времени.

Фото: iStock
В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины

- По словам русского поэта и дипломата Федора Тютчева, России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное признание, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Это требование коллективный Запад из века в век предъявляет России - и всегда с одинаково плачевным для себя итогом, - признал Аксенов.

По мнению главы республики, эта памятная дата должна занять свое место в общероссийском календаре.

- Мы хорошо помним слова Александра Сергеевича Пушкина: "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие, - заключил он.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Определились победители на довыборах в Госдуму
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов
Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией