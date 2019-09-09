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09.09.2019 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымчанин осужден за призывы к терроризму в интернете

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Республики Крым к шести годам колонии общего режима за призывы к джихаду и участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ), запрещенной в России. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Помимо публичных призывов к террористической деятельности и оправдания и пропаганды терроризма крымчанину инкриминировали незаконное изготовление оружия и хранение боеприпасов.

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- Установлено, что с 13 августа 2017 года по 2 апреля 2018 года на территории Республики Крым подсудимый, используя сеть "интернет", разместил в общедоступных, созданных и администрируемых им группах  текстовые сообщения, направленные на побуждение к участию в джихаде, к участию в деятельности международной террористической организации, к совершению насильственных, в том числе террористических действий, а также признание и одобрение идеологии "ИГ", - сообщили в суде.

Кроме того, до 6 июня 2018 года мужчина незаконно хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по месту своего проживания.

Суд признал его виновным в совершении всех трех преступлений и помимо лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей.

В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в их деятельности на территории России считается уголовным преступлением.

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