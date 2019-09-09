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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Кубани ппавоохранители разыскивает водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать его за созданное изобретение. Дело в том, что краснодарский автослесарь, по информации полиции столицы края, внес изменения в конструкцию своей машины, поставив ей очень большие колеса, напоминающие каретные. Если стандартный радиус для такой машины составляет 15 дюймов, то у его новых колес он оказался 72!

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Свое изобретение автолюбитель вывел в свет утром 9 сентября, проехав по Главной городской площади Краснодара в районе драмтеатра. А чуть раньше - в ночь на 8 сентября - мужчина испытывал свое изобретение на Западном обходе города. Появление нестандартной машины в центре города сразу же обернулось штрафом для ее владельца.

"Сейчас полиция устанавливает личность водителя машины. Он будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 500 рублей за внесение нерегламентированных технических изменений в транспортное средство, - рассказал официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. - Кроме этого, в течение 10 дней он будет обязан привести свой автомобиль в порядок в соответствии с техрегламентом".

Известно, что изобретателю огромные каретные колеса для его Lada Priora обошлись в 100 тысяч рублей. Также, по словам владельца авто, это самая высокая "Приора" в мире. Таким образом, машина может претендовать, чтобы попасть в какую-либо книгу рекордов.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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