На выборах главы Астраханской области побеждает Игорь Бабушкин

В борьбе за пост главы Астраханской области с большим отрывом от других кандидатов победил врио губернатора Игорь Бабушкин.

После обработки 100 процентов бюллетеней, Игорь Бабушкин набирает 75,64 процентов голосов, сообщили в облизбиркоме. На втором месте с результатом в 11,81 процентов голосов - представитель КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, на третьем - 5,12 процентов - депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков и на четвертом - 4,82 процентов - кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев.

- Я чувствую удовлетворение от проделанной работы,за три месяца из человек абсолютно неузнаваемого мне удалось убедить астраханцев поверить в меня. Для меня это очень ответственно, - прокомментировал врио губернатора Игорь Бабушкин.