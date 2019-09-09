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09.09.2019 09:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выборах главы Астраханской области побеждает Игорь Бабушкин

Текст: Наталья Коротченко

В борьбе за пост главы Астраханской области с большим отрывом от других кандидатов победил врио губернатора Игорь Бабушкин.

Фото: Александр Бахтин/ТАСС
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После обработки 100 процентов бюллетеней, Игорь Бабушкин набирает 75,64 процентов голосов, сообщили в облизбиркоме. На втором месте с результатом в 11,81 процентов голосов - представитель КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, на третьем - 5,12 процентов - депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков и на четвертом - 4,82 процентов - кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев.

- Я чувствую удовлетворение от проделанной работы,за три месяца из человек абсолютно неузнаваемого мне удалось убедить астраханцев поверить в меня. Для меня это очень ответственно, - прокомментировал врио губернатора Игорь Бабушкин.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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