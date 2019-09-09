Тазовский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" поддержал фестиваль #Вместе Ярче

Энергетики Тазовского района оказали содействие и выступили спонсорами масштабного мероприятия в формате общегородского праздника Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в п. Тазовский. Фестиваль уже успел полюбиться жителям райцентра. Проходит он в четвертый раз, посвящен вопросам энергосбережения, развитию энергетики и популяризации профессий топливно-энергетического комплекса.

Благодаря оказанной помощи, организаторы смогли приобрести призы и подарки для участников мероприятия и создать праздничную атмосферу.

В рамках фестиваля прошел творческий конкурс среди трудовых коллективов "Вторая жизнь вещей", где 9 мастериц представили на суд зрителей оригинальные костюмы из подручных материалов и старых вещей. Фотозоны, викторина и концерт с участием местных артистов и гостей из города Новый Уренгой, мастер-классы также порадовали зрителей и участников. Гости фестиваля приняли участие в экологической акции, посетили выставку приборов электротехнической лаборатории, увидели интересные опыты с нефтью, смастерили необычные поделки из нетрадиционного материала и обменяли принесенные с собой лампочки накаливания на энергосберегающие. Детей ждала игровая программа и воздушные шары.

"В этом году фестиваль выдался масштабным, веселым и интересным, свыше 700 человек присутствующих, много молодежи, что безусловно радует. Такие мероприятия позволяют вовлечь население в процесс экономного расходования ресурсов, бережного отношения к природе, и подчеркнуть значимость профессии энергетика", - констатировал директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" Владислав Хасматуллин.

Отметим, что компания АО "Ямалкоммунэнерго" на протяжении нескольких лет поддерживает фестиваль, а специалисты компании принимают в нем активное участие, проводя для подрастающего поколения экскурсии, лекции и профориентационную работу.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"