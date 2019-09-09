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Рубрика: Происшествия

Рогозин: У пытавшихся попасть на режимный объект интересное гражданство

Несколько вандалов, задержанных 8 сентября при попытке попасть на территорию Научно-исследовательского центра ракетно-космической промышленности, входящей в "Роскосмос", оказались иностранцами. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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"Я думаю, не только полиция ими будет интересоваться, там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны", - цитирует ТАСС слова Рогозина.

По словам главы "Роскосмоса", нарушители были задержаны за пределами периметра безопасности (который обеспечивает госкорпорация), на территории, где создавался стенд под советский корабль "Буран".

"Сейчас практически не используем эту территорию, там есть арендаторы, но все равно это большой внешний периметр нашего предприятия", - заявил Рогозин.

Он отметил, что сначала задержали небольшую группу людей, но позднее оказалось, что нарушителей больше. "Товарищей упаковали, отдали их в полицию, - рассказал глава "Роскосмоса". - Вандалы они или не вандалы, а кто-то поинтереснее, мне это даже не это важно сейчас, для нас важно, что сработала система безопасности".

Напомним, 8 сентября служба безопасности и охраны "Роскосмоса" задержала 14 человек, пытавшихся проникнуть на территорию НИЦ РКП. Предположительно, они планировали попортить оборудование. Нарушителей передали полиции.

Происшествия Преступления Правительство "Роскосмос"
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