Закон Сахалинской области от 06 сентября 2019 года № 78-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2020 год"

Принят Сахалинской областной Думой 6 сентября 2019 года

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Сахалинской области от 24 июня 1998 года № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" в целях установления на 2020 год размера региональной социальной доплаты к пенсии.

Статья 1

1. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2020 год в размере 12 333 рубля.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется в целях установления пенсионеру региональной социальной доплаты к пенсии.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области В.И.Лимаренко

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